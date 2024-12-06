В Одессе водитель «прокатил» на двери авто сотрудника ТЦК, тот в больнице

В Одессе мужчина «протащил» сотрудника военкомата на двери автомобиля. Военнослужащий получил серьезную травму. Об этом сообщает Одесский областной территориальный центр комплектования и соцподдержки в Facebook.

Как отмечают в ТЦК, военнослужащий областного военкомата 5 декабря выполнял оповещение гражданского населения.

«На законные требования показать военно-учетные документы, водитель агрессивно отказался, а затем начал движение авто, в результате чего „протащил“ военнослужащего на двери транспортного средства на значительное расстояние», — уточнили в ТЦК.

В результате военнослужащий получил сотрясение мозга и был вынужден обратиться за медпомощь. Его госпитализировали.

В военкомате отметили, что лица, которые совершают противоправные действия по отношению к украинским военным, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины.

Напомним, в Одессе пьяный водитель более 100 метров катал полицейского на капоте.