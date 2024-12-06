Ученые узнали о нашей Солнечной системе кое-что зловещее

Международная группа экспертов из США и Японии выяснила о нашей Солнечной системе кое-что зловещее. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что она способна захватить планету или иной объект из другой звездной системы.

Во время работы ученые проанализировали фазовое пространство Солнечной системы, в котором описываются возможные траектории движения объектов.

Поясняется, что оно помогает понять, при каких условиях и как именно объекты могут попасть в гравитационное поле Солнца и остаться в нашей системе.

Специалистами было выделено два типа захвата: слабый временно фиксирует объект, тогда как постоянный обеспечивает его долгосрочное пребывание в системе.

Сказано, что в первом случае объекты медленно втягиваются на стабильную орбиту вокруг Солнца, а во втором остаются на ней неопределенно долго.

Сообщается, что проникнуть в Солнечную систему объекты могут через особые области в гравитационном поле Солнца – сферы Хилла. Так называют пространство вокруг астрономического объекта, в котором он способен удерживать свой спутник.

Исследователи информируют, что схожие случаи уже фиксировались ранее. Так, астероид Оумуамуа и комета 2I/Борисов временно захватывались Солнцем.

Впрочем, как говорится, в будущем подобных случаев может стать больше.

Резюмируется, что с помощью новых данных ученые хотят узнать больше о захваченных объектах как о потенциальных кандидатах на роль новых планет в нашей системе.

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