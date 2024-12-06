Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Минобороны рассказали, сколько гражданских подорвались на вражеских минах

В Минобороны рассказали, сколько гражданских подорвались на вражеских минах

Агата Кловская
06.12.24 10:47
138
В Минобороны рассказали, сколько гражданских подорвались на вражеских минах

С начала широкомасштабного вторжения на деоккупированных территориях 1083 мирных жителей подорвались на российских противопехотных минах. Из них 333 погибли и 750 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Наиболее загрязненными освобожденными территориями остаются Харьковская, Херсонская и Николаевская области.

Об этом представители Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Минобороны сообщили на пятой обзорной конференции (5RC) по имплементации Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производстве и передаче противопехотных мин и об их уничтожении, прошедшей в Королевстве Камбоджа. в рамках саммита Сиемреап-Ангкор. В мероприятии приняли участие представители 90 стран-участниц, 12 стран-наблюдателей Оттавской конвенции и около 20 делегаций различных международных организаций.

Украинская делегация подробно рассказала международному сообществу о преступлениях РФ, связанных с применением противопехотных мин против гражданского населения.

Также участникам предоставили информацию об обстрелах групп гуманитарного разминирования, препятствующих полноценной реализации мер противоминной деятельности.

Кроме того, проинформированы о мерах по очистке территорий, загрязненных российскими противопехотными минами, и прогрессе в этой сфере, которого удалось достичь подразделениям Минобороны в течение 2024 года.

«Да, во время нетехнического обследования 35 000 км² территории были отмечены как не содержащие доказательств наличия рисков. Это позволило уменьшить площадь потенциально загрязненных территорий со 174 000 до 139 000 км²», — отметили в сообщении.

Напомним, год назад жертвами мин в Украине стал 261 человек.

Тэги: Министерство обороны Украины, мины, гражданское население

Комментарии

Статьи

04.12.24 14:28

Южная Корея на грани хаоса

Автор: Александр Панько

Дайджест

Кто помогал экс-замминистра Шаповалову обворовывать армию? Список
02.11.24 18:46

Кто помогал экс-замминистра Шаповалову обворовывать армию? Список

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.12.24 12:23

В Германии сделали новое заявление о возможности миротворцев в Украине

06.12.24 12:16

Ученые рассказали о еще одной удивительной пользе шоколада

06.12.24 11:49

Ученые узнали о нашей Солнечной системе кое-что зловещее

06.12.24 11:33

Россия может остаться без танков уже в следующем году, — СМИ

06.12.24 11:12

В Одессе водитель «прокатил» на двери авто сотрудника ТЦК, тот в больнице

06.12.24 11:09

Американцы поведали о чудесном свойстве витамина С

06.12.24 10:43

В «Резерв+» появятся электронные направления на ВВК

06.12.24 10:41

Стало известно о смертельном последствии депрессии для женщин

06.12.24 10:26

Озвучено еще одно опасное последствие высокого уровня сахара в крови

06.12.24 10:16

В Украине пересмотрят условия бронирования медиков

06.12.24 09:55

Салливан пообещал Украине «лавину оружия», — СМИ

06.12.24 09:24

Лавров в интервью Карлсону назвал часть условий для завершения войны в Украине

06.12.24 09:12

В «Укрэнерго» проинформировали об отключениях на пятницу, 6 декабря

05.12.24 13:18

В Украине сокращаются графики отключений света

05.12.24 11:24

О немецких войсках в Украине не может быть и речи, — Шольц

05.12.24 10:33

В НАТО начали обсуждать сценарии завершения войны России против Украины, — Bloomberg

05.12.24 09:06

Стало известно, как будут отключать свет в четверг, 5 декабря

05.12.24 07:35

Курс биткоина перевалил за $100 тысяч

04.12.24 12:49

Генсек НАТО пообещал Украине дополнительные системы ПВО

29.11.24 16:37

Французы перечислили продукты, которые могут спровоцировать псориаз

29.11.24 14:51

Корейцы выявили еще одно последствие употребления алкоголя

29.11.24 14:01

Канадцы выявили новый признак деменции

29.11.24 16:30

Профессор из Австралии разгадал странную тайну океанов

02.12.24 13:32

Оказалось, что алкоголь таки может лечить

29.11.24 15:44

Обнаружено еще одно сходство между человеком и обезьяной

03.12.24 22:29

Леся Куцик: проститутка обокрала ВСУ и взяла в заложники создателя STALKER2 Григоровича, - пишут СМИ

29.11.24 15:28

Названы самые умные породы кошек

03.12.24 15:23

Китайцы рассказали об удивительной пользе сыра

02.12.24 15:50

Стало известно, чем полезна фаза медленного сна

Фото и Видео
Байден уснул на встрече с африканцами
Байден уснул на встрече с африканцами
Байден уснул на встрече с африканцами
Байден уснул на встрече с африканцами
Ученые подключили мозг крысы к искусственному интеллекту
Ученые подключили мозг крысы к искусственному интеллекту
Белоснежка (2025): трейлер и дата выхода нового фильма
Белоснежка (2025): трейлер и дата выхода нового фильма
Украина расширила санкции против России
Украина расширила санкции против России
Зеленский планирует поговорить с Шольцем
Зеленский планирует поговорить с Шольцем
Зеленский обратился к украинцам по поводу угроз РФ
Зеленский обратился к украинцам по поводу угроз РФ
На известном аукционе продали ну очень странный лот
На известном аукционе продали ну очень странный лот
Виктория Кьер Тейлвиг: «Мисс Вселенная» стала 21-летняя датчанка
Виктория Кьер Тейлвиг: «Мисс Вселенная» стала 21-летняя датчанка
Кэролайн Ливитт: Трамп назначил сексапильную пресс-секретаря Белого дома
Кэролайн Ливитт: Трамп назначил сексапильную пресс-секретаря Белого дома
Бриджит Джонс 4. Без ума от мальчишки (2024): трейлер и дата выхода культового фильма
Бриджит Джонс 4. Без ума от мальчишки (2024): трейлер и дата выхода культового фильма
fraza.com
Новости блогосферы
16.10.24 19:52

А сыновей, а сыновей бросают в бой…
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.