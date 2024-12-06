В Минобороны рассказали, сколько гражданских подорвались на вражеских минах

С начала широкомасштабного вторжения на деоккупированных территориях 1083 мирных жителей подорвались на российских противопехотных минах. Из них 333 погибли и 750 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Наиболее загрязненными освобожденными территориями остаются Харьковская, Херсонская и Николаевская области.

Об этом представители Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Минобороны сообщили на пятой обзорной конференции (5RC) по имплементации Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производстве и передаче противопехотных мин и об их уничтожении, прошедшей в Королевстве Камбоджа. в рамках саммита Сиемреап-Ангкор. В мероприятии приняли участие представители 90 стран-участниц, 12 стран-наблюдателей Оттавской конвенции и около 20 делегаций различных международных организаций.

Украинская делегация подробно рассказала международному сообществу о преступлениях РФ, связанных с применением противопехотных мин против гражданского населения.

Также участникам предоставили информацию об обстрелах групп гуманитарного разминирования, препятствующих полноценной реализации мер противоминной деятельности.

Кроме того, проинформированы о мерах по очистке территорий, загрязненных российскими противопехотными минами, и прогрессе в этой сфере, которого удалось достичь подразделениям Минобороны в течение 2024 года.

«Да, во время нетехнического обследования 35 000 км² территории были отмечены как не содержащие доказательств наличия рисков. Это позволило уменьшить площадь потенциально загрязненных территорий со 174 000 до 139 000 км²», — отметили в сообщении.

Напомним, год назад жертвами мин в Украине стал 261 человек.