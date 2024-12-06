Стало известно о смертельном последствии депрессии для женщин

Эксперты из Института молекулярных наук университета Квинсленда в Австралии поведали об опасности депрессии для женщин. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у женщин с высоким генетическим риском развития депрессии также повышена вероятность развития сердечнососудистых заболеваний, даже при отсутствии выраженных проблем с психикой.

В опыте участвовали около 300 тысяч людей обоих полов.

Ученые собрали сведения о психическом и физическом здоровье подопытных, а также образцы биоматериала для генетического анализа.

В итоге оказалось, что у женщин связь между генетической предрасположенностью к депрессии и заболеваниями сердца была значительно выражена сильнее, чем у мужчин.

Добавляется, что сердечнососудистые заболевания развивались даже у тех женщин, которые никогда не страдали депрессией и не принимали лекарства для ее лечения.

Было установлено, что женщины, независимо от того, находились ли они в пременопаузе или постменопаузе, имели повышенный риск развития ишемической болезни сердца, связанной с сужением кровеносных сосудов из-за образования бляшек.

Указывается при этом, что различия в риске развития болезней сердца между мужчинами и женщинами нельзя было объяснить традиционными факторами риска, такими как индекс массы тела, курение, повышенное давление или высокий уровень холестерина.

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