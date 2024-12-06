Самая старая дикая птица на Земле отложила яйцо в возрасте 74 лет

В Национальном заповеднике дикой природы атолла Мидуэй в Тихом океане произошло кое-что удивительное. Тут 74-летний темноспинный альбатрос Уиздом, которая является самой старой дикой птицей на Земле, отложил яйцо, пишет издание Daily Star.

В публикации сказано, что эта птица стала известной благодаря своему долголетию и была помечена экспертами еще в 1956-м году.

Информируется, что за свою жизнь птица вывела более тридцати птенцов и отложила от 50 до 60 яиц, а представители ее вида обычно живут от 12 до 40 лет.

Специалисты говорят, что Уиздом все еще полна жизненной энергии и инстинктов для продолжения своего рода.

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