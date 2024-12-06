Ученые рассказали о еще одной удивительной пользе шоколада

Эксперты из Гарвардской школы общественного здоровья в США поведали о еще одной пользе темного шоколада. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он снижает риск развития диабета второго типа на 21%.

Ученые оценили пищевые привычки 111 654 медсестер, которые предоставили данные о своем рационе за 1970-1980-е годы.

После этого стартовало наблюдение за ними, которое длилось около 25 лет.

Было установлено, что у тех, кто употреблял пять и более порций темного шоколада в неделю, риск развития диабета второго типа был на 21% ниже по сравнению с теми, кто ел шоколад редко или совсем не ел.

В то же время добавляется, что не было выявлено такой связи между потреблением молочного шоколада и снижением риска диабета – его употребление было связано с увеличением массы тела.

Дело в том, говорят американцы, что темный шоколад богат флаванолами, то есть соединениями, также встречающимися в фруктах и овощах, и известными своими полезными свойствами.

Говорится, что именно они могут снижать риск развития диабета.

Подчеркивается, что проведенное исследование не доказывает причинно-следственную связь, а лишь устанавливает корреляцию, поэтому для окончательных выводов необходимы дополнительные работы по данному вопросу.

Резюмируется, что полученные данные могут стать основой для будущих рекомендаций по профилактике диабета и грамотному выбору продуктов питания.

Ранее британцы развенчали популярный миф о шоколаде.