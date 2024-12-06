Американцы поведали о чудесном свойстве витамина С

Эксперты из Медицинского колледжа Карвера при университете Айовы в США рассказали о еще одной пользе витамина С. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что высокие дозы витамина C в дополнение к внутривенной химиотерапии увеличивают продолжительность жизни лиц с метастатическим раком поджелудочной железы.

Во время опыта ученые вводили подопытным с метастатическим раком поджелудочной железы высокие дозы витамина С внутривенно в дополнение к стандартной химиотерапии.

Сообщается, что инъекции проводились три раза в неделю – каждый раз люди получали 75 граммов вещества.

Информируется, что результатом этого стало увеличение продолжительности жизни вдвое с восьми до шестнадцати месяцев.

Кроме этого было зафиксировано положительное влияние экспериментального на продолжительность периода без прогрессирования заболевания, который увеличился с четырех до шести месяцев.

Добавляется, что люди, получавшие витамин С, лучше переносили лечение и сообщали о меньшем количестве побочных эффектов.

Говорится, что подобные результаты стали итогом двадцатилетних исследований противораковых свойств витамина С.

Резюмируется: «Витамин С является недорогим и хорошо переносимым препаратом. Его использование в высоких дозах в сочетании с химиотерапией может войти в клиническую практику как способ борьбы с раком поджелудочной железы на поздних стадиях».

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