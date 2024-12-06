Озвучено еще одно опасное последствие высокого уровня сахара в крови

Эксперты из научно-исследовательского института Ротмана в Великобритании поведали, чем опасен высокий уровень сахара в крови. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что это может ослаблять связи в мозговых сетях, участвующих в регуляции когнитивных функций.

В проведенном опыте участвовали 146 здоровых взрослых людей в возрасте от 18 лет.

Во время эксперимента специалисты оценили уровни глюкозы в крови подопытных, а также собрали данные об активности их мозга с помощью магнитно-резонансной томографии и вариабельности сердечного ритма с использованием электрокардиограммы.

Было установлено, что повышенный уровень сахара в крови связан с ослаблением связей в мозговых сетях, которые играют ключевую роль в когнитивных функциях, таких как память, внимание и эмоциональная регуляция.

Добавляется, что подобное воздействие было более выражено у пожилых людей, но также наблюдалось у добровольцев всех возрастных групп.

Кроме этого существенную связь между высоким уровнем глюкозы и снижением мозговой активности обнаружили у женщин.

Также оказалось, что повышенный уровень сахара в крови был связан с пониженной вариабельностью сердечного ритма, что указывает на снижение способности сердца адаптироваться к изменениям. Как известно, высокая вариабельность сердечного ритма способствует улучшению состояния здоровья мозга.

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