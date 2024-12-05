Ученые поведали о таинственном озере в Антарктиде

Международная группа экспертов из Италии, США и Великобритании исследовала таинственное озеро Энигма в Антарктиде. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что там были обнаружены разнообразные микроорганизмы, хоть до этого было принято считать, что этот водоем промерз до дна.

Ученые поведали, что это озеро возникло, когда в Антарктиде преобладал более теплый климат.

Сейчас в районе водоема средняя температура составляет минус 14 градусов, а зимой показатель опускается ниже минус 40 градусов.

Сообщается, что озеро находится между двумя ледниками, Аморфус и Боулдер-Клэй, которые в прошлом могли быть источниками воды для Энигмы.

Во время экспедиции специалисты выявили наличие жидкой воды в Энигме с помощью георадара, после чего пробурили слой льда толщиной в одиннадцать метров и взяли пробы.

В них нашли немало микроорганизмов, включая Pseudomonadota, Actinobacteriota и Bacteroidota.

В озере обнаружены и бактерии Patescibacteria – чрезвычайно простые микроорганизмы со скудным набором функций.

Уже выдвинута версия, что озеро, вероятно, когда-то кишело живыми существами, прежде чем его верхний слой окончательно замерз.

Резюмируется: «У Энигмы осталась как минимум одна нераскрытая тайна. В условиях ледяной пустыни водоем должен был давно высохнуть, однако этого не произошло. Озеро питается водой из неизвестного источника».

Ранее в Антарктиде нашли кое-что неожиданное.