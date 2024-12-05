Британская порноактриса намерена переспать с 1000 мужчинами за сутки

Британская модель OnlyFans Лили Филлипс вызвала волну дискуссий в обществе, объявив о попытке побить мировой рекорд по наибольшему числу сексуальных партнеров за 24 часа, сообщает New York Post.

Событие, запланированное на январь, привлекло внимание как сторонников, так и медицинских экспертов, выражающих беспокойство из-за рисков для здоровья.

Пока рекорд принадлежит Лиге Спаркс, которая в 2004 году имела 919 партнеров за один день. Лили стремится превзойти это число, принимая заявки от желающих через социальные сети. Она уверяет, что готовилась к этому в течение месяцев и постепенно увеличивала количество партнеров во время «тренировок».

Впрочем, медики отмечают серьезные последствия такой активности. Доктор Зак Тернер из Сиднея сравнил попытку Филлипс с марафонским забегом без должной подготовки, заявив, что подобное экстремальное мероприятие может привести к физическим травмам, обезвоживанию и полному истощению. Кроме того, есть риск разрывов, кровоподтеков и повышенной опасности инфекций.

Подготовка к рекорду также нуждается в значительной логистике. По словам Филлипс, она занимается сексом в большом количестве и постепенно увеличивает это количество.

Реакция общества на это мероприятие неоднозначна. Некоторые пользователи соцсетей выражают поддержку, в то время как другие критически относятся к такой инициативе, ставя под сомнение ее нравственность и возможные последствия для психического и физического здоровья.

Врачи напоминают, что, несмотря на возможные преимущества сексуальной активности, перегрузка тела может омрачить все положительные эффекты.

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