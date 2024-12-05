Фьюри раскрыл план на реванш с Усикoм

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри высказался о реванше с объединительным чемпиона его весовой категории Александром Усиком.

По словам британца, он не будет кардинально менять свой подход ко второму бою.

«Я буду придерживаться того же плана. Мне не нужно ничего нового делать, потому что это был близкий бой. Если бы я не получил счет 10-8 в девятом раунде, то с большой долей вероятностью выиграл бы. Так что, возможно, если я буду в это раз более сосредоточенный, то сделаю все правильно. Я не собираюсь ничего менять, потому что это не было одностороннее избиение. Это было близкое противостояние, которое могло закончится по-разному. Я не жалуюсь и собираюсь боксировать так же, как и раньше», — заявил Фьюри.

Напомним, Фьюри назвал главную причину своего поражения в бою с Усиком.