В Минздраве подсчитали ущерб в сфере здравоохранения из-за войны

Ущерб сектору здравоохранения Украины в результате полномасштабной войны оценивается более чем в 17 миллиардов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Минздраве отметили, что в соответствии с Быстрой оценкой причиненного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA3), подготовленного правительством, Всемирным банком и Европейской комиссией, сейчас ущерб сектору здравоохранения оценивается в 17,8 миллиарда долларов.

«Оценка потребностей, затрат на реконструкцию и восстановление сектора здравоохранения Украины на 2024-2033 годы составляет более 14,2 миллиарда долларов, и эти цифры, учитывая постоянный ракетный террор, растут», — добавили в сообщении.

В настоящее время при поддержке партнеров идет восстановление медицинской инфраструктуры.

В частности, в цифровой системе DREAM, которая обеспечивает единый цифровой маршрут и пространство для всех проектов, реконструкции и восстановления и обеспечивает их прозрачную и эффективную реализацию на национальном, региональном и местном уровнях, уже введено 146 проектов, более 25 партнеров и международных доноров вовлечены в восстановление.

На 2025 год отобрано 25 приоритетных проектов, потребности сектора здравоохранения, в том числе и централизованные закупки, составляют более 10,6 млрд. грн.

Отмечается, что в бюджете на 2025 год предусмотрено 5,6 млрд. грн. на капитальные расходы. Этот ресурс предназначен для приоритетных направлений модернизации и развития медицинской инфраструктуры.

Среди приоритетов восстановления сектора здравоохранения на следующий год- развитие потенциала учреждений здравоохранения, медицинского образования, системы реабилитации и психического здоровья и психосоциальной поддержки, централизованные закупки медицинского оборудования.

Напомним, в Минздраве рассказали, где больше всего разрушений из-за войны.