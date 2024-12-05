Британия готовится к нападению России до 2027 года, — СМИ

На Западе растут опасения по поводу того, что Украина может проиграть войну с Россией и что российский диктатор Владимир Путин способен вторгнуться в Восточную Европу в ближайшие годы. Об этом сообщает The Times, утверждая, что, по мнению военачальников, Великобритания должна быть готова к вооруженному конфликту в 2027 году.

Генерал сэр Джеймс Эверард, занимавший пост заместителя верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, считает, что если Россия начнет войну с НАТО, то Путин получит выгоду от того, если успеет нанести удар до 2027 года, до того как НАТО сможет укрепить свою оборону. По его словам, армиям нужно быть в состоянии поддерживать боевую мощь, ибо «небольшие армии уничтожаются еще на ранних этапах вооруженного конфликта».

При этом министр по делам ветеранов Британии Алистер Карнс предупредил, что вся британская армия может быть уничтожена не более чем через год, если окажется вовлеченной в большой конфликт с таким противником, как Россия.

«В случае полномасштабной войны, подобно войне, которая идет в Украине, но не в случае ограниченной интервенции, силы нашей армии, например, при нынешних показателях потерь, будет исчерпаны... в течение шести месяцев — года», — отметил он.

Глава Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин, выступая с ежегодной лекцией в Королевском объединенном институте оборонных исследований, предупредил об угрозе ядерной войны и добавил, что в настоящее время полностью отсутствуют какие-либо «регулирующие факторы» безопасности.

Напомним, европейские страны усиливают готовность населения к военным угрозам со стороны России.