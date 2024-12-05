Стало известно о небывалых полезных свойствах всем известного овоща

Российский реабилитолог Светлана Малиновская поведала о небывалой пользе моркови. Медик объяснила, почему следует регулярно есть этот овощ.

Врач рассказала: «Регулярное употребление моркови поможет снизить уровень холестерина и предотвратить развитие таких заболеваний, как атеросклероз, инсульт и инфаркт. Морковь содержит много калия, который является вазодилататором, то есть сосудорасширяющим средством, тем самым улучшается кровообращение».

По ее словам, в ней также содержится полезное для работы сердца вещество – кумарин, который способствует уменьшению гипертензии и защите здоровья сердца.

Добавляется, что морковь содержит большое количество клетчатки и грубого волокна, которые являются одними из наиболее важных элементов для поддержания здорового пищеварения, что снижает риски возникновения запоров и защищает кишечник и желудок от различных серьезных заболеваний.

Информируется при этом, что оранжевый цвет овощу придает бета-каротин, который в организме превращается в витамин А.

Указывается, что корнеплод также богат витаминами В, К, С, калием и марганцем.

Эксперт отметила: «Несмотря на то, что в моркови действительно содержится витамин А, который необходим для нормального развития зрительной системы, факт улучшения ослабленного зрения за счет употребления моркови не подтвержден».

Было сказано, что во время термической обработки моркови ее клеточные мембраны размягчаются, что облегчает усвоение бета-каротина.

Резюмируется: «В отварном виде в ней не остается грубых растительных волокон, и они лучше усваиваются организмом. Поэтому отварную морковь рекомендуют включать в рацион пожилых людей, а также тех, у кого есть проблемы с работой пищеварительного тракта».

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