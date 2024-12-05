Безос рассказал, чего ждет от президентства Трампа

Основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос высказался о новом президенте США Дональде Трампе. Слова миллиардера цитирует издание The New York Times.

Толстосум рассказал, чего ждет от второго срока республиканца в Белом доме.

Он признался: «Я полон надежд. Похоже, у него много энергии в плане снижения регулирования».

Бизнесмен добавил: «Моя точка зрения такова: если я могу помочь ему сделать это, я ему помогу, потому что у нас в стране слишком много регулирования».

Джефф Безос отметил, что видит то, что Дональд Трамп стал более спокойным и уравновешенным по сравнению с первым сроком.

Ранее появились новые подробности мирного плана Трампа по Украине.