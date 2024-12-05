Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 748 950 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 5 декабря.

Сообщается, что были ликвидированы уже 748 950 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 9 506 танков, 19 472 боевые бронированные машины, 21 023 артиллерийские системы, 1 253 РСЗО, 1 020 средств ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 19 977 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 855 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 30 843 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 630 единиц специальной техники.

Ранее мы писали, что в НАТО начали обсуждать сценарии завершения войны России против Украины.