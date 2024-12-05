О немецких войсках в Украине не может быть и речи, — Шольц

Развертывание немецких сухопутных войск в Украине пока невозможно. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает N-tv.

Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие военные могут быть привлечены для поддержания мира в Украине.

По ее словам, Германия готова поддерживать все инициативы, которые будут способствовать долгосрочному миру, включая гарантии безопасности.

Во время выступления перед немецким правительством Шольц заявил, что Германия не будет отправлять войска в Украину.

«Об этом не может быть и речи», — заявил Шольц

По его словам, заявление Бербок было лишь дипломатическим ответом на гипотетический вопрос о немецких войсках в Украине.

Напомним, Польша оценила вероятность отправки войск НАТО в Украину.