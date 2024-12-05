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Новости > В НАТО начали обсуждать сценарии завершения войны России против Украины, — Bloomberg

В НАТО начали обсуждать сценарии завершения войны России против Украины, — Bloomberg

Александр Панько
05.12.24 10:33
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В НАТО начали обсуждать сценарии завершения войны России против Украины, — Bloomberg

Некоторые страны НАТО начали рассматривать разные сценарии прекращения войны Российской Федерации против Украины. Большинство склоняется к варианту переговоров. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отметило, что правительства нескольких стран НАТО начали рассматривать различные сценарии прекращения войны в Украине. В частности обсуждение включает в себя такие гарантии безопасности, которые бы защитили Украину, не «провоцируя» при этом российского диктатора Владимира Путина.

По словам одного из источников Bloomberg, одним из возможных вариантов прекращения огня является создание демилитаризованной зоны. Высокопоставленный дипломат НАТО заявил, что в таком случае европейские войска, вероятно, обеспечат его охрану и патрулирование.

По словам другого высокопоставленного западного дипломата, эти дискуссии проходят на фоне признания того, что ситуация в Украине нестабильна и переговоры должны начаться в ближайшее время.

Bloomberg пишет, что для европейских союзников эти сценарии — это шанс продемонстрировать новоизбранному президенту США Дональду Трампу способность ЕС оставаться влиятельным, если переговоры о прекращении огня приобретут конкретные формы.

Издание отмечает, что эти обсуждения, происходили в то время, как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пытался сосредоточить внимание на увеличении поставок оружия в Украину, отложив пока в сторону любое прекращение огня.

«Мы должны делать больше, чем просто поддерживать Украину в борьбе... Мы должны оказать достаточную поддержку, чтобы изменить траекторию этой войны раз и навсегда», — сказал Рютте.

Генсек НАТО отметил, что изменение траектории боевых действий в Украине означает необходимость обеспечить ее прочную позицию там, где линия фронта движется на запад.

Напомним, появились новые подробности мирного плана Трампа по Украине.

Тэги: Украина, НАТО, война в Украине

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