Правительство Франции ухoдит в отставку

Во Франции Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) поддержала вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье, инициированному левой коалицией Новый народный фронт и ультраправым Национальным объединением, передает Укринформ.

«Такая реальность. Я пытался бороться с ней, представляя сложные финансовые тексты. Я предпочел бы раздавать деньги, хотя у нас их нет. Но эта реальность остается, она не исчезнет по мановению волшебной палочки», — заявил премьер-министр Мишель Барнье.

Как известно, последний вотум недоверия действующему правительству во Франции объявляли в 1962 году.

Президент Эммануэль Макрон пообещал решить вопрос с назначением преемника Барнье в течение 24 часов.

По данным СМИ, возможные кандидатуры — министр вооруженных сил Себастьян Лекорню, а также Франсуа Байру.

Напомним, Макрон и Шольц согласовывают стратегию по Трампу.