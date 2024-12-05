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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Спикер Джонсон сделал заявление о будущей помощи Украине

Спикер Джонсон сделал заявление о будущей помощи Украине

Александр Панько
05.12.24 09:41
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Спикер Джонсон сделал заявление о будущей помощи Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что до инаугурации Дональда Трампа не планирует выносить вопрос о дополнительной помощи Украине, предложенной Белым домом. Об этом он сказал на брифинге, передает Голос Америки.

«Это уже не дело Джо Байдена принимать такое решение. У нас есть новоизбранный президент, и мы планируем подождать и взять на вооружение стратегию нового главнокомандующего по всему этому», — отметил спикер.

Он добавил, что не планирует выносить на голосование инициативу администрации Джо Байдена по выделению Украине 24 млрд долларов в резолюции о дальнейшем финансировании правительства.

Джонсон в этой связи отметил, что в Украине происходят события каждый час, а также после избрания Дональда Трампа следующим президентом динамика российской войны против Украины уже меняется.

«Итак, я не ожидаю, что сейчас будет любое финансирование для Украины», — отметил Джонсон.

В то же время глава Демократической фракции в нижней палате Конгресса США Пит Алигар отметил со своей стороны, что демократы подавляющим большинством поддерживают Украину и продолжат поддерживать ее в борьбе с российской агрессией.

Напомним, США вскоре предоставят Украине пакет военной помощи на 725 млн долларов.

Тэги: США, Украина, помощь, Майк Джонсон

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