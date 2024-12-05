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Новости > Оказалось, что бактерии… умеют танцевать

Оказалось, что бактерии… умеют танцевать

Агата Кловская
05.12.24 11:04
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Оказалось, что бактерии… умеют танцевать

Эксперты из университета Делфта в Нидерландах выяснили кое-что поразительное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что бактерии E. сoli способны танцевать.

Поясняется, что они могут синхронизировать свои движения, создавая порядок в, казалось бы, случайных биологических системах.

Специалисты создали микроловушки для удерживания отдельных бактерий и соединили их между собой узкими каналами. Благодаря этому движения микроорганизмов становились синхронными благодаря гидродинамическим взаимодействиям.

Исследователи рассказали: «Это был удивительный момент для нашей команды. Наблюдая за синхронными движениями бактерий, мы не только увидели красоту природы, но и глубже поняли основы самоорганизации на микроскопическом уровне».

Указывается, что данная технология может быть использована в медицине, например, для тестирования антибиотиков.

Ученые уверяют: «Мы можем измерять изменения в движении бактерий до и после введения лекарства».

Сейчас нидерландцы продолжают исследовать более сложные системы, создавая сети синхронизированных бактерий.

Ожидается, что полученные результаты могут стать важным шагом в понимании принципов координации микроскопических систем и их использования в биотехнологиях и медицине.

Ранее были созданы самые тонкие спагетти в мире.

Тэги: ученые, мир, наука, бактерии

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