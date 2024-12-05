Японцы рассказали, почему люди бывают сонливыми

Эксперты из Токийского университета в Японии поведали, какие химические модификации в мозге влияют на бодрость и ощущение сонливости. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ранее было установлено, что процесс под названием фосфорилирование белков в нейронах мозга динамически регулирует сон и бодрствование.

Вместе с ним существуют подавляющие сон протеинкиназы и дефосфорилирующие элементы, которые также участвуют в регуляции сна.

Однако до недавнего времени их эффекты были слабо изучены.

Сейчас же было установлено, что протеинкиназа А (PKA) способствует бодрствованию, в то время как протеинфосфатаза 1 (PP1) и кальциневрин способствуют сну у млекопитающих.

Специалисты поставили опыт на генетически модифицированных мышах, вызывая у них экспрессию функционально измененных ферментов.

Выяснилось в итоге, что активация PKA увеличила продолжительность сна.

Также информируется, что группа продемонстрировала, что PKA и PP1/кальциневрин могут конкурировать между собой, регулируя продолжительность ежедневного сна.

Было установлено, что баланс между сном и бодрствованием регулируется действием множества ферментов, что стало важным открытием для контроля продолжительности сна и сонливости на молекулярном уровне.

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