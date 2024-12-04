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Новости > Шмыгаль сделал заявление о тарифах в Украине

Шмыгаль сделал заявление о тарифах в Украине

Агата Кловская
04.12.24 15:50
187
Шмыгаль сделал заявление о тарифах в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине тарифы на газ, теплоснабжение и электроэнергию не будут повышаться до конца отопительного сезона. Об этом он сказал во время заседания Кабинета Министров.

По словам премьера, четвертая программа Зимней поддержки — это неизменные зимние тарифы.

«Государство берет на себя обязательство, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем», — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, после войны нужно увеличить тарифы на газ и свет для обеспечения устойчивости энергетики Украины.

Тэги: тарифы, новости Украины, Денис Шмыгаль

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