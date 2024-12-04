В Дії возобновили возможность бронирования от мобилизации

На портале Дія снова заработала услуга бронирования от мобилизации работников критически важных предприятий. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, сотни критических предприятий уже активно используют эту услугу и бронируют работников.

«Дія сама подтягивает актуальное количество работников, доступных к бронированию, и проверяет соответствие требованиям. Данные передаются напрямую в реестр Оберег. Без подписания бумажных приказов, хождения по госучреждениям и ТЦК», — отметил Федоров.

Министр добавил, что положительный результат бронирования автоматически отобразится в приложении Резерв+.

Напомним, в приложении Резерв+ может появиться функция трекинга повесток.