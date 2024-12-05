Ученый напугал возможной мутацией оспы обезьян

Российский эпидемиолог Александр Гинцбург сделал шокирующее заявление по поводу оспы обезьян. По словам ученого, в результате мутации зараза сможет передаваться воздушно-капельным путем.

Эксперт поясняет, что оспа обезьян очень похожа по своему геному, последовательности ДНК, на натуральную черную оспу.

Он подчеркнул, что небольшие мутационные изменения, по которым вирус интенсивно постоянно изменяется, могут повысить его вирулентность (способность вызывать заболевание), после чего он начнет передаваться не контактным, а воздушно-капельным путем.

Специалист резюмировал, что, в таком случает, понадобится новая вакцина, которая должна защищать от всех вариантов оспы обезьян, а также от черной оспы.

Ранее мы писали, что в ВОЗ бьют тревогу из-за оспы обезьян.