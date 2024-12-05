Австралийцы поведали, как температура воздуха влияет на работоспособность

Эксперты из университета Бонда в Австралии рассказали, как температура воздуха влияет на работоспособность людей. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что мужчины лучше справляются с некоторыми рабочими задачами, если температура воздуха в офисе не превышает 25 градусов, а вот у женщин в подобных условиях, наоборот, частично снижается работоспособность.

Говорится, что женщины чаще всего сильнее ощущают холод, чем мужчины, что может оказывать влияние на их комфорт в офисной среде.

Исследование показало, что 38% респондентов были недовольны температурой в своих рабочих помещениях, при этом почти две трети из них составили женщины.

Установлено, что оптимальная температура для женщин в офисах часто на 1 градус выше, чем для мужчин.

Добавляется, что комфортная температура для женщин составляет 24 градуса, а для мужчин это 23,2 градуса.

Ученые информируют: «Температура в помещении способна влиять на продуктивность. В более теплых помещениях (выше 25 градусов) мужчины хуже справляются с математическими и вербальными задачами, в то время как женщины испытывают трудности с ними при температуре ниже этой отметки».

Впрочем, добавляется, что на эффективность выполнения других когнитивных задач температура не оказывает существенного влияния.

Сказано, что на температурные предпочтения влияют гормоны.

Так, тестостерон (мужской половой гормон) способствует развитию мышц, которые выделяют тепло, что дает возможность мужчинам чувствовать себя комфортнее при более низких температурах.

У женщин же эстроген способствует большему отложению жира под кожей, что делает их чувствительными к холоду. Обычно у них более медленный обмен веществ по сравнению с мужчинами, что означает, что первые выделяют меньше тепла и чаще испытывают холод при низких температурах.

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