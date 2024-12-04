Чехи рассказали о зависти между мужчинами и женщинами

Эксперты из Остравского университета в Чехии поведали о зависти между мужчинами и женщинами. Появились данные их отчета.

В ходе опыта был проведен опрос среди 1 769 людей в возрасте от пятнадцати лет.

Подопытным задали следующий вопрос: «Чему вы завидуете в противоположном поле?».

Поясняется, что такой подход дал ученым возможность получить индивидуальные ответы, варьирующиеся от отдельных слов до подробных отчетов.

Ответы оценили с помощью тематического анализа, группирующего данные по темам и шаблонам.

Данный метод выделил три основные категории гендерной зависти: социальные преимущества, физическая форма и психологические черты.

Было установлено, что женщины чаще завидуют мужчинам из-за предполагаемых общественных привилегий: более высоких зарплат, возможностей карьерного роста и свободы от общественного давления, связанного с внешностью.

Добавляется при этом, что многие женщины подчеркивали способность мужчин «расслабляться» и наслаждаться более простой, менее стрессовой жизнью, не обремененной работой по дому.

В то же время, по словам ученых, мужчины завидовали женщинам из-за их способности использовать красоту и обаяние, чтобы влиять на других, а также из-за их свободы открыто выражать эмоции без общественного осуждения.

Информируется, что физические черты оказались существенным предметом зависти для обоих полов.

Отмечается, что женщины завидовали физической силе мужчин и их свободе от биологических процессов, таких как менструация, беременность и менопауза.

Специалисты рассказали, что мужчины часто отмечали преимущество женщин в способности рожать детей.

Специалисты назвали открытый тип зависти «аблятивной», то есть связанной с доступными другому полу возможностями, которые сами завистники не хотели бы иметь.

Говорится: «Женщины чаще всего завидуют мужчинам из-за их более беззаботной жизни, финансов и статуса в мире труда. Мужчины, с другой стороны, завидуют физической красоте женщин и их способности соблазнять и манипулировать. Таким образом, зависть отражает гендерный дисбаланс в обществе и тот факт, что мы не равны в своих желаниях».

Резюмируется, что 42% женщин и 56% мужчин свободны от зависти к противоположному полу.

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