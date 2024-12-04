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Новости > Оказалось, что беременность усиливает защиту от тяжелой формы гриппа A

Оказалось, что беременность усиливает защиту от тяжелой формы гриппа A

Агата Кловская
04.12.24 14:29
210
Оказалось, что беременность усиливает защиту от тяжелой формы гриппа A

Эксперты из университета Макгилла в Канаде обнаружили новую защитную функцию беременности. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что беременность усиливает естественную защиту организма против тяжелой формы гриппа A, поражающей легкие.

Опыт провели на мышах.

Сообщается, что во время беременности у грызунов активировался определенный тип иммунных клеток в носовой полости, который вырабатывал мощную молекулу под названием интерлейкин-17, усиливающую противовирусную защиту организма в верхних дыхательных путях.

Ученые рассказали: «Вирус гриппа A остается одной из наиболее опасных для жизни угроз для всего человечества. Естественный иммунитет во время беременности может изменить представление о защите будущих матерей от инфекции».

Сейчас специалисты желают продолжить работу и найти способы снижения повреждений легких, вызванных гриппом, коронавирусом и другими вирусными инфекциями.

Цель этого – обезопасить организм от чрезмерной реакции иммунной системы, которая приводит к серьезным осложнениям и летальному исходу при заражении.

Ранее мы писали, что коронавирус повысил уровень мирового алкоголизма.

Тэги: ученые, беременность, здоровье, мир, наука

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