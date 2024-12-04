В ГУР рассказали, как российские командиры учат оккупантов самоубийству

Российские командиры учат своих подчиненных самоубийству.Они создали алгоритм совершения суицида с помощью огнестрельного оружия или гранаты. Об этом сообщает Главное управление разведки.

В ГУР отметили, что солдатам российских оккупационных войск, которых посылают в зону боевых действий войны против Украины, командиры раздают бумажные инструкции для совершения самоубийств.

Заголовок такой инструкции звучит так — «Придерживаться своей чести до конца». В ней описан алгоритм совершения суицида с помощью огнестрельного оружия или гранаты. В тексте россиянам объясняют, что важно сохранять спокойствие и уверенно нажимать на спусковой курок.

Если нет оружия или патронов российскому оккупанту советуют воспользоваться гранатой.

«Указанная политика российских командиров-мясников свидетельствует о все более глубокой деградации оккупационной армии РФ — армии суицидников теперь и в прямом смысле», — рассказали в ГУР.

Напомним, в ровенской военной части солдат случайно застрелился из автомата.