Генсек НАТО пообещал Украине дополнительные системы ПВО

Запрос Украины о поставке большого количества систем ПВО был положительно воспринят партнерами в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, сообщает Европейская правда.

По его словам, этот вопрос был центральным на заседании Совета Украина-НАТО вечером 3 декабря.

«Мы обсудили, что делать, чтобы Украина получила дополнительные системы ПВО для защиты своей критической инфраструктуры», — заявил Рютте.

Генсек НАТО напомнил, что это непростая задача, поскольку существующие в государствах Альянса системы распределены и выполняют определенные задачи.

«Как вы знаете, в мире нет избытка систем ПВО. Но (на заседании во вторник) за столом была четкая договоренность о том, что партнеры поддержат Украину. Все те системы, которые могут быть предоставлены Украине, — будут предоставлены», — подчеркнул генсек НАТО.

Рютте не уточнил, какое количество новых систем и каких типов может быть предоставлено.

«Мы делаем все возможное, чтобы все те системы ПВО, которые можно передать, были переданы в Украину», — сказал он.

Напомним, Украина просит НАТО предоставить еще 20 систем ПВО.