В приложении Резерв+ может появиться функция трекинга повесток

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, согласно которому в Украине граждане при достижении 17-летнего возраста будут автоматически становиться на военный учет. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

По словам министра обороны Рустема Умерова, молодым людям больше не нужно обращаться в ТЦК или проходить медосмотр. Им достаточно будет пройти идентификацию в Резерв+, после чего приложение само сгенерирует военно-учетный документ.

Глава Минобороны добавил, что это еще один шаг в переводе военного учета в удобный цифровой формат.

Напомним, в Резерв+ стала доступна отсрочка для многодетных родителей.