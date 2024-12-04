Японцы озвучили неочевидное последствие кариеса

Эксперты из университета Окаямы в Японии озвучили неочевидное последствие кариеса. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что бактерия Streptococcus mutans, вызывающая кариес, может провоцировать развитие нефропатии.

Поясняется, что почки выполняют важную фильтрующую роль в организме, очищая кровь от лишней жидкости и токсинов, но воспаление их фильтрующих элементов (клубочков или гломерулонефрит) способно нарушить нормальную работу почек.

Ученые говорят, что одним из наиболее распространенных типов этого заболевания является иммуноглобулин А нефропатия (ИгАН), при которой антитела иммуноглобулина A (IgA) накапливаются в клубочках.

Добавляется, что это прогрессирующее заболевание может привести к почечной недостаточности у 30-40% больных.

Специалисты, исследующие ИгАН, выяснили, что его развитие может быть связано с патогенами, вызывающими заболевания зубов, такие как кариес и пародонтит.

Говорится, что Streptococcus mutans (бактерия, вызывающая кариес) может играть роль в патогенезе ИгАН. Данный микроорганизм вызывает сепсис и инфекционный эндокардит, а также чаще встречается у пациентов с ИгАН, чем у здоровых людей.

До этого точный механизм его воздействия на развитие заболевания оставался неизвестным.

Информируется, что для дальнейшего изучения связи между бактериями и гломерулонефритом японцы провели опыт на крысах, введя им штаммы S. mutans, как с, так и без специфического белка Cnm, который связан с повышенной вероятностью заболевания у людей.

Оказалось, что у грызунов с введенным Cnm-положительным штаммом бактерий наблюдалось значительное увеличение клеточного роста в почках, что является признаком воспаления и повреждения почечной ткани, характерного для ИгАН.

Специалисты рассказали, что количество белка Cnm, присутствующего в одном миллиграмме зубного налета, было эквивалентно количеству, введенному в организм крыс.

Резюмируется, что инвазивные стоматологические процедуры, которые позволяют S. mutans, экспрессирующему Cnm, проникнуть в организм, могут вызвать ИгАН.

Ранее был опровергнут популярный миф о кариесе.