Американцы провели агрессивный эксперимент с алкоголем

Эксперты из университета Огайо в США провели агрессивный эксперимент с алкоголем. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что, чем сильнее снижается болевой порог после употребления алкоголя, тем большую боль человек готов причинить другому.

В опытах участвовали 870 людей, которые (543 в одном эксперименте и 327 в другом) рассказали, что регулярно употребляют три-четыре алкогольных напитка за раз хотя бы раз в месяц.

Указывается, что подопытных набирали через объявления в газетах.

Добровольцам предложили выпить напиток, в состав которого входил этиловый спирт или плацебо.

Уточняется, что напитки на основе апельсинового сока выглядели одинаково, чтобы участники не могли определить, в какую группу они попали.

При этом для пущей убедительности в апельсиновый сок специалисты добавили немного алкоголя и распылили спирт по краям стакана, чтобы сымитировать характерный запах.

На следующем этапе люди подверглись болевым тестам: они получали удары током длительностью в одну секунду по пальцам.

Сообщается, что интенсивность ударов увеличивалась до тех пор, пока участник не описывал их как болезненные – данный момент обозначался как болевой порог.

После этого участники прошли онлайн-задание на время реакции, где они могли нанести удар током противнику.

В итоге американцы установили, что у тех, кто пил алкоголь, болевой порог был выше, что означало большую толерантность к боли. Такие люди также проявляли большую агрессию, нанося более сильные и продолжительные удары током.

Информируется, что подопытные, употреблявшие плацебо, были более сдержанными, а их болевой порог был ниже, и они не хотели причинять боль другим.

Ранее были названы алкогольные напитки, которые сильнее всего усиливают тревогу.