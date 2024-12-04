России не удастся заморозить Украину, — Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместного выступления с генсеком НАТО Марком Рютте на полях министерской встречи Альянса в Брюсселе заявил о решимости в дальнейшем поддерживать Украину на поле боя и противостоять атакам РФ на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает Укринформ.

«Мы полны решимости продвигаться дальше в работе, над которой мы работали вместе в течение последних четырех лет, работе, которая укрепила этот Альянс самым чрезвычайным образом — с новыми членами, новыми ресурсами и активами, и, я думаю, новой решимостью по дальнейшей поддержке Украины на фоне агрессии РФ и борьбы с множеством других угроз и вызовов», — отметил Блинкен.

Он добавил, что глава РФ Владимир Путин пытается превратить зиму в оружие, заморозить людей в их домах, отключить их от электропотребления. Однако заверил, что союзники не допустят этого.

«Мы также полны решимости на этом фронте», — подчеркнул глава Госдепартамента США.

По его словам, этот и другие вопросы будут обсуждаться на министерском заседании глав МИД стран Альянса в Брюсселе. Блинкен назвал встречу «жизненно важным моментом» для того, чтобы НАТО было готово действовать в течение следующего года.

Напомним, Сибига и Блинкен согласовали энергоподдержку Украины.