Соратник Трампа заявил, что США уже воюют с Россией

Американский журналист и соратник нового президента США Дональда Трампа Такер Карлсон сделал громкое заявление. Он приехал в Москву для того, чтобы взять интервью у главы МИД России Сергея Лаврова.

В социальной сети Х Такер Карлсон сообщил: «Мы незаметно для большинства американцев оказались в состоянии реальной войны с Россией, необъявленной войны, за которую не голосовали и которой большинство американцев не хочет, однако она идет».

Журналист добавил: «И из-за этой войны, из-за того, что американские военные фактически прямо сейчас убивают русских в России, мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории, намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса».

Ранее Рютте призвал Украину отложить любые мирные переговоры с Россией.