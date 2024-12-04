Названа себестоимость проезда в метро Киева

Киевский метрополитен озвучил себестоимость одной поездки в подземке. Информацию цитирует «Суспільне».

Сообщается, что это 36,9 гривен.

Информируется при этом, что, согласно отчету о финансовых результатах, за девять месяцев работы убыток Киевского метрополитена составляет 3 миллиарда 069 миллионов 752 тысяч гривен.

Там прокомментировали информацию о возможном бесплатном проезде в подземке, рассказав, что тарифы устанавливается исполнительным органом Киевского совета.

Напомним, что сейчас стоимость проезда в метро украинской столицы составляет 8 гривен.

Жителей города уверяют, что во время войны стоимость проезда расти не будет.

Ранее военным и ветеранам разрешили бесплатно парковаться в Киеве.