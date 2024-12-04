Украина должна получить гарантии безопасности, — Бербок

Для установления мира на территории Украины Киев должен получить реальные гарантии безопасности. Об этом во вторник, 3 декабря, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, пишет Tagesschau.

«Это должен быть справедливый мир, это не должно быть замораживание конфликта, которое приводит только к дальнейшему вооружению и только к дальнейшим нападениям на Украину или даже на другие европейские страны», — отметила Бербок.

При этом Бербок указала, что союзники продолжают обсуждать вопрос, как может выглядеть «международное присутствие на территории Украины для обеспечения прекращения огня». Также она не исключила привлечения ВС Германии для поддержания мира.

«Германия, конечно, всеми силами будет поддерживать все, что будет служить миру в будущем», — добавила глава МИД.

Напомним, Украина отвергает любые альтернативы членству в НАТО.