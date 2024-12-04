Еще одна страна против членства Украины в НАТО

Люксембург выступает против принятия Украины в Североатлантический Альянс, поскольку опасается повышения «напряженности» после этого. Об этом во вторник, 3 декабря, пишет Spiegel со ссылкой на главу МИД страны Ксавье Беттель.

Свою позицию он высказал на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе.

В то же время, он отметил, что поддерживает членство Украины в Европейском Союзе.

«Я считаю, что членство Украины в НАТО приведет к напряженности. Членство страны, на которую напала Россия, может немедленно привести к дальнейшим конфликтам», — сказал Беттель.

Отметим, что Франция и Великобритания поддерживают приглашение Украины в НАТО.

Напомним, Шольц выступил против приглашения Украины в НАТО.