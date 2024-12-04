Украина просит НАТО предоставить еще 20 систем ПВО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны НАТО предоставить дополнительно 20 систем противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры зимой. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Во время визита в Брюссель Сибига посетил штаб-квартиру НАТО. Министр подчеркнул, что Европа оказалась в новой реальности российской агрессии и призвал союзников принять решительные решения, в частности, обеспечить Украину необходимым количеством вооружений. Он подчеркнул, что «НАТО должно увеличить цену агрессии для Москвы».

Сибига также призвал союзников срочно оказать помощь в виде дополнительных систем ПВО для усиления энергетической устойчивости Украины в зимний период.

«Украина срочно нуждается в поставках по меньшей мере 20 дополнительных систем ПВО типа HAWK, NASAMS или IRIS-T. Это поможет избежать блекаутов», — подчеркнул он.

Министр продемонстрировал оригинал Будапештского меморандума и отметил, что он является свидетельством того, что любые долгосрочные решения безопасности за счет безопасности Украины неприемлемы.

«В этот день исполняется 30 лет этой бумаге. Этот документ, эта бумага не смогла обеспечить украинскую и трансатлантическую безопасность. Мы должны избегать повторения таких ошибок. В этом контексте мы обсудим с партнерами концепцию „мира благодаря силе“», — подытожил глава МИД.

Напомним, В НАТО сделали очередное заявление о членстве Украины.