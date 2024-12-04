Россия не готова к переговорам по прекращению войны в Украине, потому что в Кремле не видят оснований для переговоров. Об этом во вторник, 3 декабря, заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, пишут местные СМИ.

«Пока нет никаких оснований для переговоров», — цитируют Пескова роспропагандисты, добавляя, что «РФ неоднократно заявляла об открытости диалога».

Он добавил, что ряд стран готовы присоединиться к их организации.

«Многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию для переговоров. И мы благодарны всем странам за такую ​​добрую волю, в том числе и Катару», — добавил спикер Кремля.

Напомним, в ОП назвали условия для переговоров с Россией.