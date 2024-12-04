Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 747 370 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 4 декабря.

Сообщается, что были ликвидированы уже 747 370 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 9 493 танка, 19 450 боевых бронированных машин, 21 002 артиллерийские системы, 1 253 РСЗО, 1 020 средств ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 19 946 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 855 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 30 746 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 628 единиц специальной техники.

Ранее мы писали, что боевые действия на Курщине достигают пика.