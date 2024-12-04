В НАТО сделали очередное заявление о членстве Украины

Партнеры слышат призывы Украины о членстве в НАТО и не отступают от планов, однако на декабрьском заседании Альянса будет преследоваться другая цель. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе во вторник, 3 декабря, передает Европейская правда.

«Партнеры пришли к согласию в том, что будущее Украины видится в НАТО», — сказал он, добавив, что в соответствии с решением Вашингтонского саммита НАТО партнеры «работают над тем, чтобы проложить мост к членству» в отношениях с Украиной.

Впрочем, генсек НАТО не ожидает дискуссии по этому поводу в ближайшие дни. Альянс будет фокусироваться на оказании военной помощи Украине.

«В последующие дни мы будем концентрировать свое внимание на том, что необходимо сделать, чтобы помочь Украине сейчас... Во время встречи (министров Альянса) будем фокусироваться на том моменте, при котором в случае принятия решения о начале переговоров с Украиной, Украина смогла приступить к ним, пребывая в сильной позиции», — заявил Рютте.

По его словам, сейчас Украине нужно «больше военной помощи и меньше разговоров о том, как должен выглядеть мир».

Напомним, Зеленский предлагает вступление Украины в НАТО без гарантий 5 статьи.