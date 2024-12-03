Лили Филлипс: порномодель хочет переспать с 1000 мужчинами за сутки

Украина отвергает любые альтернативы членству в НАТО
Украина расширила санкции против России
В «Укрэнерго» сделали заявление об отключениях на вторник, 3 декабря
Столтенберг предложил Украине «временно» отказаться от некоторых территорий
Шольц в Киеве объявил новые поставки оружия Украине
Зеленский назвал самый трудный вопрос перед переговорами с РФ
ЕС весь год будет предоставлять Украине ежемесячно по 1,5 миллиарда евро помощи
Зеленский предлагает вступление Украины в НАТО без гарантий 5 статьи
В «Укрэнерго» сообщили об отключении на понедельник, 2 декабря
Зеленский обратился к украинцам по поводу угроз РФ