Лили Филлипс: порномодель хочет переспать с 1000 мужчинами за сутки

Британская 23-летняя порномодель Лили Филлипс собирается переспать с 1000 мужчинами за сутки.

Сейчас Лили Филлипс активно тренируется.

Предыдущий рекорд - 919 мужчин за 24 часа - установлен также британкой Лизой Спаркс - в Польше на чемпионате мира по гэнгбэнгу 20 лет назад. Об этом пишет британская пресса.