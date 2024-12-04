Озвучена еще одна веская причина есть овощи и фрукты

Эксперты из Центра здорового старения мозга UNSW в Сиднее (Австралия) объяснили, почему так важно есть овощи и фрукты. Была названа еще одна веская причина включить их в свой рацион питания.

В отчете ученых сказано о том, что у людей, потребляющих мало фруктов и овощей, симптомы депрессии более выражены.

Специалисты оценили взаимосвязь между потреблением фруктов и овощей и симптомами депрессии у 3 483 близнецов из Австралии, Дании, Швеции и США. Наблюдение длилось одиннадцать лет.

Поясняется, что включение близнецов в исследование дает возможность учитывать влияние множества факторов, не связанных с диетой, благодаря высокой степени генетической схожести между парами (50-100%).

Сказано, что депрессивные расстройства существенно ухудшают качество жизни людей старше 55 лет. У них часто наблюдаются повышенные уровни воспаления и окислительного стресса, а также сниженные уровни антиоксидантов по сравнению с теми, кто не страдает от депрессии.

Оказалось, что недостаточное потребление фруктов в рамках исследования составляло в среднем 0,3 порции в день, а низкое потребление овощей – 0,5 порции в день.

Говорится, что под одной порцией обычно подразумевают один небольшой фрукт (например, яблоко или апельсин) весом 80 граммов или четыре маленьких фрукта, таких как сливы или абрикосы. Одна порция овощей – это также один средний овощ весом 80 граммов или примерно горсть (или четыре столовые ложки нарезанных овощей).

Резюмируется: «Дефицит фруктов в рационе напрямую связан с ухудшением психического здоровья. Причина заключается в нехватке пищевых волокон, витаминов и микроэлементов, которые являются важными для поддержания нормального функционирования мозга и борьбы с депрессией».

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