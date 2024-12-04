Названы алкогольные напитки, которые сильнее всего усиливают тревогу

Нейропсихофармаколог из Имперского колледжа Лондона в Великобритании Дэвид Натт поведал, какие алкогольные напитки больше всего усиливают тревожность. Это просекко, шампанское и крепкие спиртные напитки темного цвета.

По его словам, газированные алкогольные напитки быстрее всасываются в кровь, что приводит к более быстрому опьянению.

Поясняется: «Когда человек ощущает опьянение, мозг запускает процесс нейроадаптации, который помогает оставаться бодрствующим и внимательным, предотвращая сонливость. Но этот процесс сохраняется дольше, чем действие самого алкоголя».

Добавляется: «Даже после того как алкоголь покидает организм, нейроадаптация продолжается, и мозг поддерживает режим бдительности в течение дальнейших шести часов».

Сообщается, что именно это объясняет, почему многие люди после застолий просыпаются с учащенным сердцебиением и тревожностью, даже если на утро алкоголь уже полностью выведен из организма.

Говорится, что, чем быстрее человек пьянеет, тем сильнее выражается абстинентный синдром, что делает напитки, такие как просекко, особенно опасными.

Специалист рассказал, что коктейли, содержащие сладкие сиропы и соки, также могут ухудшать психическое здоровье.

Дело в том, что сахар в таких напитках вызывает скачки глюкозы в крови, что приводит к резким приливам энергии, а затем к упадку сил. Это, в свою очередь, может спровоцировать тревожность, учащенное сердцебиение и усталость.

Указывается также, что крепкие спиртные напитки темного цвета, такие как виски, могут быть проблемой для людей с повышенной тревожностью. Виски, изготовленное в деревянных бочках, содержит сложные спирты, которые могут вызвать более сильную адаптацию в мозге, даже если выпить меньше, что приводит к более сильному похмелью и повышенной тревожности.

Резюмируется: «Безопасного алкоголя для психического здоровья не существует. Даже такие напитки, как водка, содержащие меньше сложных спиртов, могут вызвать тремор и беспокойство при чрезмерном употреблении».

Ранее оказалось, что алкоголь таки может лечить.