Синоптики предупредили, что погода в Украине еще больше ухудшится

Синоптики говорят, что погода в Украине будет ухудшаться. Появился прогноз Гидрометцентра на ближайшие дни.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в среду, 4 декабря, по стране будет без осадков, ночью и утром на западе и северо-востоке страны местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Ночью от 5 мороза до 0, днем от минус 2 до плюс 3. В южных и западных областях ночью около 0, днем от 0 до 5 тепла, в Крыму до плюс 9. В Карпатах ночью 5-10 мороза, днем около 0.

В Киеве завтра будет сухо. Ночью 1-3 мороза, днем около 0.

Информируется также о том, что в четверг, 5 декабря, в Украине также будет без существенных осадков. В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, в восточных областях и южной части северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью от 5 мороза до 0, днем от минус 3 до плюс 2. На юге ночью около 0, днем от 0 до 5 тепла. В Карпатах ночью 4-9 мороза, днем около 0.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ночью минус 1-3, днем около 0.

Ранее мы писали, что Европу ждет самая холодная зима с момента вторжения России в Украину.