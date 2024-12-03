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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Литва готова предоставить президенту Грузии убежище

Литва готова предоставить президенту Грузии убежище

Агата Кловская
03.12.24 16:55
162
Литва готова предоставить президенту Грузии убежище

Литва готова предоставить убежище президенту Грузии Саломе Зурабишвили, если это ей потребуется. Об этом заявила старшая советница литовского президента Аста Скайсгирите, сообщает балтийское издание Delfi.

«Конечно, Литва предоставила бы убежище, если бы возникла такая необходимость», — заверила чиновница.

Она подчеркнула, что глава Грузии в настоящее время «четко дала понять, что будет стоять со своим народом в Тбилиси».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого вечером 28 ноября в Тбилиси граждане Грузии вышли на массовый протест против действий правительства. Силовики пытаются разогнать митингующих, применяя водометы.

Напомним, президент Грузии не признала парламентские выборы и призвала к протесту.

Тэги: Грузия, Литва, убежище, Саломе Зурабишвили

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