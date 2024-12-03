Украинские силы сражаются за контроль над частью Курской области, отражая непрерывные атаки россиян. Боевые действия здесь достигают пиковой интенсивности. Об этом говорится в репортаже CNN.

«У меня такое впечатление, что у россиян неограниченное количество людей. Они посылают группы, из которых почти никто не остается в живых. На следующий день выдвигают новые группы. Эти люди, кажется, даже не знают, что произошло с предыдущими», — говорит командир 225-го десантно-штурмового батальона.

Украинская операция в Курской области длится почти четыре месяца. Августовское вторжение стало тактическим успехом для Киева. Сторонники операции считают, что контроль над этой территорией предоставляет Украине рычаг для будущих переговоров, возможно, при участии новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Командир 225-го десантно-штурмового батальона подчеркивает, что Запад должен выполнить свои обещания, данные в 1994 году в рамках Будапештского меморандума.

«Вы забрали наше ядерное оружие? Вы обещали нам защиту. Соблюдайте свое слово. Нас режут, а вы еще играете своими интересами», — отмечает он.

Украинские военные сталкиваются с российскими десантниками, чеченцами и африканскими наемниками. Военный отметил, что северокорейских солдат здесь он еще не видел.

Бойцы подразделения испытали значительное истощение: трое суток без сна, восемь месяцев на передовой, участие в ожесточенных боях в Бахмуте, Авдеевке и Часовом Яру. Украинские силы, хоть и уверены в своих возможностях удерживать позиции, признают сложности. Контроль над Курской областью остается критически важным для будущих политических и военных решений.

Напомним, контрнаступление РФ на Курщине обернулось катастрофой.