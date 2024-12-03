На Одесщине ВАЗ сбил двух пограничников на блокпосту: один погиб

Вечером 2 декабря на блокпосту в Одесском районе водитель ВАЗа сбил двух пограничников, один из них погиб. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, 66-летний водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на двух военнослужащих Госпогранслужбы, которые несли службу на блокпосту. Один из них погиб на месте, другой с травмами госпитализирован в больницу.

Предварительно установлено, что водитель не отреагировал на дорожные знаки по ограничению скорости перед блокпостом.

Мужчина был трезв, его уже проверили на состояние опьянения. Водитель задержан, в отношении него открыто производство.

Напомним, на Закарпатье автомобиль сбил пограничника на блокпосту.