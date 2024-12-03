Ученые рассказали, как сократить употребление алкоголя

Эксперты из университета Портсмута в Великобритании дали дельный совет тем, кто хочет сократить употребление алкоголя. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что люди пьют меньше алкоголя, если вспоминают о своем прошлом опыте употребления спиртных напитков.

В проведенном опыте участвовали пятьдесят женщин от 18 до 46 лет, которых разделили на две группы: одна должна была вспомнить недавнюю ситуацию, связанную с алкоголем, а другой следовало рассказать о последней поездке на автомобиле.

Отмечается, что после этого всем женщинам предложили напиток на основе водки, количество которого они могли регулировать самостоятельно.

Добавляется, что для создания естественной обстановки экспериментаторы включили нейтральную передачу, чтобы участницы не задумывались о цели исследования.

В итоге было установлено, что женщины, которые перед употреблением напитка вспоминали о предыдущем потреблении алкоголя, пили медленнее.

Есть мнение, что это может быть связано с желанием избежать лишних калорий и ограничить воздействие алкоголя на организм.

Резюмируется, что более быстрый темп потребления может свидетельствовать о повышенной тяге к алкоголю, что характерно для людей с более высоким риском зависимости.

Ранее оказалось, что алкоголь таки может лечить.